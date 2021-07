Dieser Milliardär gibt alles her

Laut Forbes-Liste der Superreichen ist der 1953 in Indien geborene Unternehmer milliardenschwer. Verantwortlich dafür ist seine Idee für den "5-Hour Energy"-Drink. Die kam ihm erst spät im Leben. Mit seinen Eltern übersiedelte er als Kind nach Philadelphia ( USA). Talent hat Manoj zwar immer wieder bewiesen, sein Studium an der Princeton Universität brach er aber ab. Er reiste um die Welt, lebte zwölf Jahre in Klöstern in Indien, jobbte hier und da. Und kehrte in die USA zurück. 2003 erfand er schließlich den Energydrink. Innerhalb von nur zwei Monaten brachte er das Produkt in die Geschäfte. Seither verkauft sich das Zeug wie verrückt. Die kleinen Fläschchen wurden zu einem der größten Konsumprodukte der Welt. Parallel dazu wuchs sein Nettovermögen – auf über vier Milliarden Dollar. "Ich dachte: was mache ich bloß mit dem Geld?", erzählt Manoj. Behalten und ein reiches Milliardärsleben führen war keine Option. Lieber steckt er 99 Prozent seines Vermögens in sein Herzensprojekt "Billions in Change".

Damit verschreibt sich der Selfmade-Milliardär den aus seiner Sicht wichtigsten und dringlichsten Themen der Welt: Wasser, Elektrizität und Gesundheit für jene zu schaffen, die auf dieser Erde nicht das Glück hatten, in einem reichen Land geboren zu sein. Er will tun, verändern, anpacken. Und geht mit Rednern hart ins Gericht, attackiert in seinen Auftritten immer wieder die Quassler. "Die Zeit des Redens ist vorbei. Die Lösungen gibt es bereits, sie sind da. Jetzt müssen wir sie umsetzen", sagt er.