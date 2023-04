Diese Fehler machen Führungskräfte am häufigsten

Was man daraus lernen kann: Weniger ist mehr

„Führungskräfte, die kleinere Umsetzungsschritte gehen und gleichzeitig ambitioniert, aber realistisch bleiben, verstehen es besser, Ressourcen richtig einzusetzen, auf Veränderungen schnell zu reagieren und damit mehr zu erreichen, als von vornherein große Sprünge zu wagen“, meint Stöttinger: „Oft sind es gerade die großen Investments, die dazu führen, dass der „Budget-Beutel“ leer ist“. Deswegen rät sie dazu vorerst zu experimentieren und zu testen, um flexibel bleiben zu können, mit ausgewählten Pilot-Projekten und „Rapid Prototyping“: „Beobachten Sie Veränderungen am Markt genau und bleiben Sie auch bei kleinen Budgets stets offen für kreative und innovative Wege.“

2. Der Robinson-Fehler

Alle warten auf Freitag

„Thank God it´s Friday“, ist ein Satz, den man am Freitag vorm ersehnten Wochenende in der Arbeit öfter hört. Stöttinger beschreibt das Gefühl so: „Bereits am Sonntagnachmittag überkommt uns ein eigentümliches Gefühl, dass die neue Woche kurz bevorsteht. Montagmorgen ist die reinste Qual und von hier weg versuchen wir uns durch die Woche zu retten, bis es endlich wieder Freitag wird.“ So verliert man laut Stöttinger den Spaß und den Sinn an der eigenen Tätigkeit und verharrt in einer "Schockstarre". Man lebt dann sozusagen nur für das Wochenende.