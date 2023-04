Die Zukunft der Arbeit ist mehr als nur Homeoffice

Stattdessen seien Unternehmen in einer Übergangsphase stecken geblieben. Gratton macht es sich zur Aufgabe so viele Unternehmen wie möglich da wieder herauszuholen. Ihr Buch trägt deswegen auch den Untertitel "How to transform your organisation and make hybrid work for everyone", übersetzt also “Wie Sie Ihre Organisation transformieren und hybride Arbeit für alle schaffen können." Aufgebaut wie ein Leitfaden, bietet „Redesigning Work" Tipps und Tricks, die interessant für Unternehmer und Führungskräfte sind, die sich mit dem Arbeitsmodell auseinandersetzen wollen.

Eines steht nämlich fest: In der neuen hybriden Arbeitswelt gehe es nicht nur darum, zu bestimmen, ob alle wieder Vollzeit ins Büro zurückkehren sollen, „sie zwingt uns dazu, bisherige Annahmen zur Arbeit (wie sie erledigt werden sollte und was sie überhaupt ist), zu überprüfen.

Redesigning Work: How to transform your organisation and make hybrid work for everyone von Lynda Gratton Penguin Verlag, um 20 Euro