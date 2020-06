Die vielen Wege zum Verkauf

Die Lehre bietet ein umfangreiches Angebot an Berufen. Alleine der Einzelhandel bietet neben dem Bauproduktefachberater, der Parfümeurin, dem Uhren- und Juwelenberater 17 weitere Berufe, in denen das Verkaufen zur Kernkompetenz gehört. Der Vorteil am Einstieg mit Lehre: Lehrlinge dürfen meist im Betrieb, wo sie gelernt haben, bleiben. "Und Statistiken zeigen, dass Lehrabsolventen bessere Chancen beim externen Bewerben haben als Lehrlinge in anderen Branchen", erklärt Peter Zeitler von der Abteilung Bildungspolitik der WKO. Das Einstiegsgehalt kann sich sehen lassen: In den ersten Jahren verdienen Lehr-Absolventen mindestens 1450 Euro brutto. "Wobei das meist überschritten wird. Die Überzahlung beträgt in manchen Branchen bis zu 30 Prozent", so Zeitler. Je besser der Verkäufer, desto mehr Verantwortung, Gebiete und Kunden werden ihm übertragen, was ihn in der Beschäftigungsgruppe aufsteigen lässt. Zeitler: "Dann sind die Gehaltssprünge groß."