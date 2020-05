Die verlorenen mittleren Manager

Wir leben in einer der größten Umbruchphasen der vergangenen dreißig Jahre – über wenig ist man sich so einig wie über diese Tatsache. Veränderung ist zum Dauerzustand in Unternehmen geworden, angetrieben durch die digitale Revolution und noch verstärkt durch die anhaltende Wirtschaftskrise. Unternehmen kämpfen mit einer veränderten Wirtschaftswelt. Manche Phänomene sind vorübergehend, anderen wird das Geschäftsmodell komplett auf den Kopf gestellt. Alle müssen umdenken, umstrukturieren, neu planen, re-organisieren.