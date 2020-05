Die Technik soll von Anfang an dabei sein

Die Gründe dafür nennt Fritz Schmöllebeck: „Wir legen nicht nur Wert auf eine qualitativ hochwertige technische Ausbildung, sondern auch auf Sprachkenntnisse sowie wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer. Unsere Erfolgsformel heißt ,Technik plus Wirtschaft plus Persönlichkeit‘“.

Dass die Nachfrage nach Technikern nach wie vor größer ist als das Angebot, habe auch viel mit der gesellschaftlichen Akzeptanz zu tun. „Interessant dabei ist, dass diese niedrige Akzeptanz kein europäisches Problem ist, sondern eines, das sich auf die deutschsprachigen Länder beschränkt“, so der FH-Rektor.

Deshalb sei es so wichtig, den Nachwuchs in Österreich auf einer breiten Basis zu fördern. „Dabei müssen wir unser Augenmerk auch auf Mädchen und junge Frauen legen, deren Potenzial bisher immer noch zu wenig ausgeschöpft wird“, so Schmöllebeck

