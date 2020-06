Die neuen Entscheider kommen

Schnell weicht die Müdigkeit, Enthusiasmus und Professionalität folgen. Die zehn Unternehmen, für die die Studierenden an zweien der drei Tage der Konferenz neue Strategien entwickeln sollten, sind bei den Abschluss-Präsentationen verblüfft. Die Jungen scheinen genau zu wissen, wohin es gehen soll. Ihre Konzepte: Jung, frisch, frech. 25-jährige Studierende pitchen vor den Mitstreitern und Unternehmen, als hätte sie nie etwas anderes getan. Cool, witzig, dennoch seriös. Immer wieder werden die Präsentationen von spontanem Beifall unterbrochen. In den Gemäuern, wo schon Haydn Inspiration für seine Werke fand, holten sie sich jetzt wohl die ihre.

Nach diesen qualifizierten Kräften würden sich alle Beratungsunternehmen die Finger lecken. Doch der Versuchung einer Parade-Karriere im Consulting solle man widerstehen, mahnt bei seiner Rede der extra aus Brüssel angereiste Querdenker und Gründer des European Young Innovators Forum, Kumardev Chterjee: "Wer von euch will Berater werden oder im Finance-Bereich arbeiten?" Die Mehrheit hebt die Hand. Er schüttelt unverständlich den Kopf. "Leute, überlegt euch das. Überlegt euch, ob ihr eine klassische Karriere wollt, mit Regeln, die ein anderer für euch macht. Oder ob ihr diese enorme Energie nicht lieber in euer eigenes Projekt stecken wollt." Nachdenkliche Gesichter im Publikum. Am Ende der Rede gibt es "den längsten Applaus der ganzen Konferenz", sagt eine Mitorganisatorin. Die Botschaft scheint angekommen.

Ali Mahlodji, Watchado-Gründer und Andreas Tschas, Founder von Pioneers, des größten Start-up-Festivals Europas, schwimmen bei ihrer Keynote auf dieser Welle weiter. Ihr Tipp an die Jungen: die "JFDI-Strategie " – Just fucking do it. Applaus, Bravo-Rufe, der Gründer-Spirit greift um sich und reißt alle Studierenden mit.

Auch Österreichs populärster Business Angel, Hansi Hansmann, kommt zur Konferenz. Vor der Podiumsdiskussion verteilt er nach einem kurzen Plausch mit einigen Studierenden Visitenkarten – ein Ritterschlag für potenzielle Gründer. Mit ihm am Podium diskutieren später Unternehmer Hans Staud, Rexel-Geschäftsführer Robert Pfarrwaller, Autor Gerhard Scheucher und Jungunternehmerin Katharina Norden über das Thema "Innovation aus Mangel an Alternativen?"

Die prägendsten und mutigsten Worte der Diskussion steuert die Three-Coins-Gründerin und einzige Frau am Podium bei: "Ich bin es leid, immer die ,lady on stage‘ zu sein. Hier gibt es sicher einige, die gute Entrepreneurinnen sein könnten", so Norden. Wer noch nicht wüsste, wie das Gründen geht, solle sich doch mit ihr auf einen Kaffee treffen. "Seht euch nur bitte nicht als jene, die auf Entscheidungen von irgendwelchen Firmen warten sollten. Ihr selbst seid die Entscheider. Die Herren hier oben gehen höchstens in die Oper und ins Theater – die entscheiden schon lange nichts mehr." Applaus, Applaus.