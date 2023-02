850 Millionen Einheiten an Zigaretten werden pro Jahr in der letzten Zigarettenfabrik Frankreichs produziert. Die MACOTAB (Manufacture Corse de Tabacs) ist in Furiani auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika. 1961 wurde es gegründet und gehört seitheir zu r zur Seita-Gruppe (Société d'exploitation Industrielle des Tabacs et des Correspondettes).

Was ist Seita?

Seita ist ein ehemaliges, französisches Tabakmonopol, das 1995 privatisiert wurde und selbst eine Tochtergesellschaft des britischen Imperial Tobacco ist, schreibt die französischen Nachrichtenplattform La Croix. „Wir hoffen, dass es hält, aber wir sind uns bewusst, dass dies kein Produkt der Zukunft ist“, heißt es dort. Tabakwerbung ist in Frankreich jedenfalls nicht mehr erlaubt.

Viele Fabriken haben dort in den letzten Jahren schließen müssen und sind heute Kulturstätte oder Universitäten. MACOTAB beschäftigt heute 30 Mitarbeiter auf 10.000 Quadratmetern. In den frühen 1980er Jahren waren es noch 143, heißt es im La Croix.

Die führenden Produzenten

Die meisten Zigaretten werden aktuell in Deutschland und Polen hergestellt. Nämlich jeweils 150 und 114 Milliarden Einheiten pro Jahr, sagt Basile Vezin, Kommunikationsdirektor der Gruppe Seita, gegenüber AFP (Agence France-Presse).