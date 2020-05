Die Leiden der Manager

Pünktlich zum Herbstbeginn erschien die neue Studie zur Gesundheit von heimischen Managern. Fazit der Umfrage von 219 Managern der oberen und mittleren Ebene: Die Hälfte von ihnen ist gestresst, klagt über mangelnde Bewegung, 32 Prozent sind auch mit ihrem Gewicht unzufrieden. Experten überraschen die Ergebnisse der bereits zum viertel Mal erschienenen Studie des Wirtschaftsforum der Führungskräfte und der Wiener Städtischen Versicherung nicht.

Arbeitspsychologe Christian Blind führt die starke Überforderung der Manager auf die gestiegenen Anforderungen der Umwelt an ihren Alltag zurück. „ Manager müssen heute eine Art Über-Multitasking bewältigen. Es wird von ihnen erwartet, immer und überall über Dutzende Kanäle erreichbar zu sein. Führungskräfte werden ungeschützt und ungefiltert mit Informationen geradezu bombardiert“, so Blind, der psychische Belastungen evaluiert und unter anderem Burn-out-Präventionen in Unternehmen betreut.

Trotz der schlechten Ergebnisse der aktuellen Studie muss man festhalten, dass die Unzufriedenheit der Manager über die eigene Gesundheit bei der Umfrage in 2011 noch deutlich schlechter ausfiel. Sind heute „nur mehr“ 51 Prozent gestresst, waren es damals noch 59 Prozent. Eventuell hat das mit den Folgen der Krise und Restrukturierungsmaßnahmen zu tun.