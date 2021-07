Die junge Kraft in Alpbach

Im heurigen Jahr konnte Bernard Roth für den Job des Mentors gewonnen werden. Der Stanford-Professor, ein angesehener Ingenieur, beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit Themen, die weniger technisch sind, dafür umso mehr in die Persönlichkeitsbildung gehen. Zielerreichung und Problemlösung sind die Themen, die es dem Stanford-Professor angetan haben. Darüber hat er auch jüngst ein Buch geschrieben (Titel: "The Achievement Goal"), in dem er klärt, warum es für die Problemlösung und Zielerreichung keine Ausreden gibt.

Seine "Studenten" in Alpbach, sie alle sind zwischen 30 und 40 Jahre alt und haben eine Führungsposition inne bzw. ein eigenes Unternehmen, begleitet Bernard Roth in diesem Seminar. In Gruppenübungen, kleinen Vorträgen, bei leichten Wanderungen lernen sich die Teilnehmer gegenseitig besser kennen – und entdecken sich selbst. Das Ziel, das dabei alle verfolgen: sie machen sich und die anderen stärker für die Aufgaben der Zukunft. Denn ganz groß geschrieben ist bei Alpbach in Motion die Netzwerk-Absicht. Damit die Nachwuchsführungskräfte später einmal in Richtung Kongresscenter und Böglerhof nachrücken.