Die Jugend in Österreich macht sich (Geld-) Sorgen

Die Jugend macht sich Sorgen. So viel kann man aus den zahlreichen Studien herauslesen. Teuerungen, Klimakrise und Krieg sollen ihr alltägliches Leben bis zu einem gewissen Grad beeinflussen.

Laut einer aktuellen Analyse des Austrian Onlinepool Klimabesorgnismonitors von Integral und Spectra scheint der Klimawandel hier jedoch stärker in den Hintergrund zu rücken. Ein Drittel (33 Prozent) gab an, „in der letzten Woche“ über den Klimawandel nachgedacht zu haben. Ein Tiefstwert seit Beginn der Messungen im August des Vorjahres. Auch die Bereitschaft, selbst etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, gehe laut dem Monitor zurück. Nur acht Prozent geben an, ihr Verhalten sicher ändern zu wollen. 61 Prozent seien „eher schon“ dazu bereit. August 2022 waren es noch 70 Prozent.