Die Gastroszene kämpft und blutet

Schlechte Ausgangslage



Anders die Situation für Christian Kacic. Sein Café K7 in der Kolingasse, im neunten Bezirk wurde erst wenige Monate vor der Corona-Krise eröffnet. Kacic setzte auf Veranstaltungen, es lief gut. Bereits im Februar war er bis Juni ausreserviert. Veranstaltungen sind aufgrund der Corona-Regelungen nun unmöglich. Als Newcomer in der Gegend konnte er vor Corona noch keine Stammgäste gewinnen. „Ich bin in einer denkbar schlechten Ausgangssituation“, erklärt der Neo-Gastronom. „Ich habe Anfragen für November. Aber ich weiß nicht, ob es mich dann überhaupt noch geben wird.“ Die Wochen der Schließung haben Kacic finanziell ruiniert. Er habe seine kompletten Reserven aufgebraucht, musste sich privat verschulden. „Ich bin komplett ausgeblutet.“ Bisher habe er 500 Euro erhalten. Die Regelungen seien mehr Schikane als Hilfe. „Denn ohne Umsatz, hilft die größte Umsatzsteuererleichterung nichts.“

Was wirklich hilft? „Geld, jetzt.“ Und zwar ohne rückzuzahlende Kredite, fordert die Gewerkschaft Vida. „Bars, die ihr Geschäft nachts machen, leiden besonders. Sie brauchen jetzt unbürokratische Unterstützung“, sagt Berend Tusch von der Gewerkschaft Vida.

Aber Not macht erfinderisch, so arbeiten die Barbetreiber an Alternativkonzepten. Bei Roberto’s kann man für die Zeit nach der Sperrstunde ein Package mit Drinks mitnehmen – den Umsatzentgang kann das aber nicht ersetzen.

Spitzenklasse lockt zahlungsfähiges Publikum

Auch das Haubenlokal „Konstantin Filippou“ ist mit einem Zusatzkonzept zurückgekehrt. Neben dem Restaurant und dem Bistro baue er sich ein drittes Standbein auf. „Wir haben höchste Qualität und den Anspruch, dass unsere Speisen perfekt bei den Gästen ankommen. Ein Take-away- Schnitzel kann da nicht mithalten.“ In Einmachgläsern bietet Filippou nun in hoher Qualität Speisen an, die durch die Lieferung nach Hause nichts verlieren, etwa Lammragout. „Weil wir auf Qualität setzen, sind wir gut gestartet. Klar fehlen uns die Touristen, aber wir haben Stammgäste, die zu uns kommen, weil sie uns kennen und mögen – auch nach der Krise.“ Den Gastraum im Restaurant musste Filippou kaum umstellen, nur einen Tisch reduzieren. Sein Innenraum sei immer schon großzügig gestaltet gewesen. Nur im Bistro nebenan spüre er die Maßnahmen stärker.