Die besten Technikunis Europas

Heiß begehrt, hoch bezahlt: Wenn eine Berufsgruppe am Arbeitsmarkt nachgefragt ist, dann die Techniker. Warum sich also nach einem ohnehin anspruchsvollen Studium noch ein Post-Graduate zumuten?

Erstens: Weil es Karrieretüren bis ganz nach oben öffnet. Vor allem, wenn das zusätzliche Diplom von einer der weltbesten Technik-Unis stammt. Zweitens: Weil diese besten Unis zwar nicht in Österreich, drei davon aber quasi vor der Haustüre liegen: Die ETH Zürich und die EPFL im Nachbarland Schweiz, die TU München in Deutschland. Etwas weiter muss, wer an die TU Delft in den Niederlanden will.

Drittens: Weil sie weniger kosten, als man denkt. Die TU München etwa produziert Geschäftsführer von morgen am laufenden Band. Die Kosten für in- wie ausländische Studierende betragen aber nur 111 Euro pro Semester.