Die besten Studi-Jobs: Mit Außergewöhnlichem gutes Geld verdienen

Studierendenjob in luftigen Höhen

Kellnern, im Supermarkt kassieren oder Flugzettel verteilen – für Anna Spieth kommen solche Nebenjobs nicht mehr in Frage. Seit 2016 ist die gebürtige Deutsche als Flugbegleiterin bei Austrian Airlines tätig. Ihren Master in digitalen Medien und Kommunikation an der FH Burgenland machte sie berufsbegleitend. Vor wenigen Wochen erst hat sie ihn abgeschlossen. „Eine Erleichterung“, wie sie es nennt. Nun in einem Job Fuß zu fassen, der mehr ihrer eigentlichen Ausbildung entspricht, kommt für sie derzeit nicht in Frage. „Einen klassischen Nine-to-five-Job im Büro kann ich mir derzeit überhaupt nicht vorstellen.“ Verständlich, wenn man hört, wie Spieth über ihr Flugbegleiterinnen-Dasein schwärmt. „Ich liebe das Fliegen, immer an einem anderen Ort aufzuwachen und Kultur und Kulinarik verschiedenster Länder kennenzulernen. Das macht einfach großen Spaß.“

Geschick und Organisationstalent

Spaß, für den sie auch gerne die Schattenseite des Berufes vergisst. „Natürlich, das Level der Müdigkeit nach einer Langstrecke, habe ich vorher so noch nicht gekannt. Aber das würde mich niemals davon abhalten, diesen Beruf auszuüben“, sagt sie. Auch sonst sind die Herausforderungen, die der Beruf mit sich bringt, nicht ohne. „Wir müssen auf engstem Raum die Bedürfnisse und Anliegen von Personen aus der ganzen Welt bedienen können. Nicht immer ist das ganz einfach und braucht manchmal Geschick.“ Geschick – das sei übrigens auch erforderlich gewesen, um Studium und Beruf zu vereinen. „Als Flugbegleiterin mit Vollzeit-Anstellung (Durchschnittsverdienst zwischen 1.729 und 2.882 Euro brutto) ist man viel unterwegs. Da braucht es schon Organisationstalent, um nebenher ein Studium zu beenden.“ Im vergangenen Jahr habe ihr hier auch die Pandemie in die Hände gespielt. „2020 gab es dadurch einige Phasen, in denen nicht geflogen werden konnte. Auch wenn das für viele Bereiche katastrophal war, für mich persönlich war das ein Vorteil, da ich mich in dieser Zeit auf Prüfungen fokussieren konnte.“

Tolle Einsätze

Aktuell muss sie sich um solche Dinge nicht mehr kümmern. Für die nächste Zeit möchte sie sich ausschließlich auf das Fliegen konzentrieren. Diesen Monat begleitete sie etwa das Olympia-Team nach Tokio. „Ein tolles Erlebnis. Auf Einsätze wie diese freue ich mich natürlich immer ganz besonders“, sagt Spieth. Dafür nehme sie Müdigkeit und Stress auch sehr gerne in Kauf.