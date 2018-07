Die besten After-Work-Locations: Vergnügen nach der Arbeit

In Wien lässt es sich am besten leben – das bestätigt heuer zum neunten Mal das Beratungsunternehmen Mercer, das die Lebensqualität von 231 Städten auf der ganzen Welt bewertet. Was die Hauptstadt so gut macht? Unter anderem die Kultur und Freizeitmöglichkeiten. Im Sommer macht sich das besonders bemerkbar. Dann locken nach der Arbeit die lauschigen Gärten, die edlen Dachterrassen, finden Netzwerk-Veranstaltungen in Parks statt, poppen noble Lokale auf. Alles im Sinne des gepflegten After-Works, versteht sich. Nach der Arbeit heimgehen, wo die Stadt doch so pulsiert? Fällt vielen, wie man an warmen Tagen in den engen Gassen und auf den weitläufigen Plätzen beobachten kann, besonders schwer. Die Leistung am nächsten Tag muss das nicht unbedingt erschweren. Denn das Gute am After-Work-Konzept: Vor Mitternacht ist man im Bett.

Der Edle