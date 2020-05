Die 10 besten Verkaufsbücher

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und eine Whiteboard-Darstellung kann überzeugender sein als zwanzig Powerpoint-Folien. Die Vertriebsprofis David Jenkins und Corey Sommers verraten in Whiteboard Selling. Empowering Sales Through Visuals, wie man sein Produkt an der weißen Tafel vermarktet. In englischer Sprache. John Wiley + Sons, 26,99 Euro.

