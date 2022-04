Deutlicher Anstieg bei Lehrlingen. Worauf ist dieser zurückzuführen?

KURIER: Derzeit starten mehr Lehrlinge ins erste Lehrjahr als vor der Pandemie: Woran liegt das?

Mariana Kühnel: Wir haben 2020 einen Aufwärtstrend in den Lehrstellen gesehen und haben dann, durch Covid einen gewissen Dämpfer erfahren. Jetzt im März 2022 zählen wir rund 30.000 Lehranfänger. Die Jugendlichen werden aufgrund des demographischen Wandels nicht mehr, umso erfreulicher ist die Zunahme in der Lehre.

Warum gewinnt die Lehre an Beliebtheit?

Es gibt zwei Komponenten: Einerseits haben sich die Lehrberufe in den vergangenen Jahren verändert, unter anderem auch durch den Klimawandel. Es entstehen neue Berufe und Green Skills, wie in der Elektro- und Heiztechnik. Sie werden immer beliebter. Andererseits arbeiten wir intensiv am Image der Lehrstellen. Lehrberufe sind unglaublich vielfältig und haben viele Vorteile. Zum Beispiel freuen sich viele darüber, im jungen Alter eigenes Geld zu verdienen. Außerdem versuchen wir, beispielsweise mit der Lehre nach der Matura, verstärkt neue Zielgruppen zu erreichen.

Wird sich dieser positive Trend fortsetzen?

Wir werden alles daran setzen, deswegen rollen wir eine Reihe von Maßnahmen aus.