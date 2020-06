Der Stoff, aus dem Träume sind

Früher hat er mit Schmalfilmen gearbeitet. Die Filmrollen musste er in spezielle Kuverts aus Tyvek packen und verschicken. Bei jedem Kuvert, das er in die Hand nahm, derselbe Gedanke: "Dieses Material ist so schön, man will es immer wieder angreifen." Johannes Lerch hat sich in Tyvek verliebt. Der Beginn einer Geschäftsidee.

Tyvek ist ein gewebter Vliesstoff, sieht aus wie Papier, ist aber wasserfest und reißfest. Nur wenige Firmen produzieren Tyvek, vor allem in der Filmindustrie wird damit verpackt.

Den Filmjob ließ Johannes Lerch hinter sich, er widmete sich, damals in Berlin lebend, dem Tanz und der Fotografie. Beides brachte nur wenig Geld. Und während die Zeit verging, Tyvek blieb in seinem Gedächtnis. "Ich war wieder mal ohne Geld und habe mir ein Täschchen für meinen Tabak genäht. In einem Park in Berlin sind Leute mit dem Fahrrad stehen geblieben, um mich darauf anzusprechen", erzählt er mit fröhlichen Augen. Auch die Freunde in der WG haben nachgefragt und wollten es kaufen, er entwickelte die Täschchen weiter, fing im großen Stil zu nähen an.

Johannes Lerch musste aber erkennen: "In Berlin hatte ich mit meiner Idee keine Chance." Zu viele Kreative sind dort an einem Ort, zu viele Ideen, ein völlig gesättigter Markt. Und es ist kein Geld vorhanden – Berlin ist keine reiche Stadt. So sehr er die Inspiration und den kreativen Austausch genoss, Johannes wusste: Seine Taschen würden wenn, dann nur in Wien funktionieren.

Nach seiner Rückkehr nach Österreich wollte er anfangs wieder einen anständigen Job. Der stellte sich nicht ein, Lerch musste beim AMS vorstellig werden. "Aus einem Impuls heraus habe ich mich für den Feschmarkt angemeldet. Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Sich fremden Menschen zu präsentieren – ich hätte beinahe einen Herzinfarkt bekommen vor Aufregung." Das war im November 2013 – und die Menschen am Feschmarkt waren begeistert. "Sonntagabend bin ich dann daheim gesessen, habe das Geld aus den Verkäufen gezählt und wollte nur eins: mich vom AMS-Kurs, der am nächsten Tag beginnen sollte, abmelden."

Am nächsten Morgen griff er zum Telefon: " AMS, ich komme nicht."