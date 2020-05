Der Jobmarkt Europa und das Titelland

Beim AMS-Expert-Talk im Rahmen der Personal Austria stand heuer das Thema "Arbeitsmarkt Europa" im Mittelpunkt. Am Podium: Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice ( AMS), Margit Kreuzhuber von der Wirtschaftskammer (WKO), Helmut Gerl von der Abteilung EURES des AMS und Kurt Babirath, Personaldirektor von ISS Facility Service. Hintergrund: Seit 1. Mai 2011 ist der österreichische Arbeitsmarkt auch für die (sogenannten) Ostländer frei zugänglich. Seit 1. Juli 2011 gibt es die Rot-Weiß-Rot-Card, die den Zuzug auch für hoch qualifizierte Menschen aus Ländern ermöglicht, die nicht in der EU sind. Insgesamt haben 19.800 Personen aus den neuen (östlichen) EU-Ländern seit 1. Mai in Österreich angeheuert, nicht signifikant mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 255 Rot-Weiß-Rot-Cards wurden erteilt, zwölf Prozent davon an Sportvereine.



Laut AMS-Chef Kopf ist die Zuwanderung heute - und in der Zukunft, notwendig, um den Mangel an Fachkräften auszugleichen. Kurt Babirath erläuterte, dass Österreich ein Incoming-Land ist - die Mobilität in der gesamten EU aber immer noch nicht stark ausgeprägt ist. Zehn Prozent der Österreicher haben im Ausland gearbeitet. Margit Kreuzhuber wies auf ein neues Migrationsportal hin - www.migration.gv.at - das bei der Steuerung und Gestaltung von Zuwanderung helfen soll. Aus der Praxis berichtete Kurt Babirath: Er rekrutierte seit 1. Mai aktiv in den östlichen Nachbarländern, vor allem Pendler aus dem grenznahen Gebieten konnte er gewinnen.



Insgesamt war man sich einig: Der österreichische Arbeitsmarkt braucht Zuwanderung, die Betriebe werden nur langsam - aus purer Notwendigkeit - dafür offen. Und: Die Vernetzung innerhalb des europäischen Raumes muss schnell verbessert werden.