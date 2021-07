Der Fall nach dem Hype

Start-ups werden in ihren Anfängen gehypt. Es vergeht keine Woche ohne Gründer-Events, die Medien wollen viel von den Neustartern wissen und die Kunden laufen ihnen zu. Nach einigen Monaten schleicht sich dann aber der Alltag ein, das öffentliche Interesse flaut ab und die rosigen Wachstumsraten am Papier können plötzlich nicht mehr erfüllt werden. "Was bleibt, sind hohe Fixkosten und geringere Einnahmen. Das Gute an der Sache: Beim Crowdfunding wird das Risiko des Scheiterns auf viele kleine Investoren verteilt", sagt Herbert Rohmair-Lewis, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft. Die Öffentlichkeit solle an Woodero bitte kein Exempel statuieren, dass Crowdfunding nicht funktioniere. "Das ist noch ein zartes Pflänzchen, ein positives Glücksspiel, man kann noch nicht abschätzen, was die Gründe für das Scheitern solcher Projekte sind."

Die Investoren müssten sich über die Risiken im Klaren sein – man teile die Freude aber auch die Trauer mit dem Start-up. Niemand könne einem garantieren, dass eine Idee erfolgreich bleibt. Ein Blick auf die Statistik zeigt aber, dass Neugründungen eher überleben, als scheitern. Nach drei Jahren sind acht von zehn, nach sieben Jahren noch 60 Prozent der Unternehmen am Markt tätig. Jede Gründung bedeute jedenfalls neue Arbeitsplätze und Wertschöpfung. "Am Ende", so Rohmair-Lewis, "müssen die Woodero-Unternehmer stolz darauf sein, dass sie das Unternehmen gegründet haben."