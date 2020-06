Der Ego-Trip als Karrierehindernis

"Me-Generation" nennt Manfred Prisching, Professor für Wirtschafts-Soziologie an der Universität Graz, jene Altersgruppe, die von heute Jugendlichen bis zu Personen in den späten Dreißigern reicht. "Ihr wurde von Anfang an das Credo des euphorischen Individualismus vorgebetet und eingebläut", diagnostiziert er in seinem aktuellen Buch Das Selbst, die Maske, der Bluff (erschienen im Molden Verlag). Die Folge: Die Vertreter der Me-Generation halten es für selbstverständlich, dass nur sie selbst zählen. Dass sie zu allem fähig und zu allem berechtigt sind, dass ihre Umwelt ihre Außerordentlichkeit akzeptiert und honoriert. Es "lustig zu haben" und ganz "individuell zu sein" wird zur Maxime. Für die Karriere kann der Ego-Trip positiv sein – "eine Managerkarriere macht man meistens nur, wenn man sich selbst überschätzt", sagt Prisching – aber es schadet auch. Denn narzisstische Persönlichkeiten schwanken zwischen einem grandiosen und einem armseligen Selbst. Prisching sagt dazu: "Da ist nichts im eigenen Innenleben, kaum etwas Vorzeigbares und Authentisches, denn die Konstruktion der eigenen Identität gelingt nicht."

Aus diesem Grund haben viele Angst, sich festzulegen. Sich für eine Karriere, einen Beruf, einen Wohnort zu entscheiden. Denn: "Wenn man eine Wahl trifft, dann hat man viele Möglichkeiten ausgeschlossen; und je mehr Optionen es gibt, auf desto mehr Möglichkeiten hat man verzichtet", konstatiert Prisching. In gewissem Sinne tun die Jobhopper auch, was die Arbeitswelt ihnen vorbetet: War Sesshaftigkeit früher ein Verlässlichkeitsmerkmal, so ist es heute ein Zeichen für zu wenig Elan. Aber: Die Gefahr, bei der ständigen Suche selbst auf der Strecke zu bleiben, ist groß.