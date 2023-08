Deloitte-Studie: Wie die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert

Neue Kompetenzen

Mit der Verwendung dieser technologischen Werkzeuge, ändern sich nun auch die Anforderungen an die Kompetenzen der Mitarbeiter. 75 Prozent der Befragten sehen besonders technische Kenntnisse und Fähigkeiten (etwa Programmierung und Datenanalyse) als unbedingt notwendig an. Aber auch kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeiten (65 Prozent) sowie Kommunikations- und Zusammenarbeitserfahrung (58 Prozent) würden am Jobmarkt an Bedeutung gewinnen.

Deswegen: „Unternehmen sollten jetzt die digitalen Kompetenzen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbauen und fördern. Denn dieses interne Know-how wird künftig einen zentralen Grundstein für den weiteren Geschäftserfolg bilden“, erklärt Nowshad.

Mehr als die Hälfte der Befragten rechnet damit, dass innerhalb der nächsten drei Jahre weitere Veränderung ihrer Jobs und benötigten Kompetenzen anstehen: „Um die digitale Transformation bestmöglich zu meistern, gilt es, Arbeit proaktiv neu zu gestalten. Nur so kann das Beste aus menschlichen Potenzialen und den neuen Technologien herausgeholt werden – und gleichzeitig ein echter Mehrwert für Unternehmen und Mitarbeitende entstehen“, sagt Anna Nowshad.

