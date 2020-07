Das Web zum Ertasten

"Aber Bulgarien war nicht das richtige Land zum Gründen", so Slavev. Sie wollten ins "Herz Europas, nach Wien". Nur mit ihren Koffern und ihrem Ersparten, ohne eine Wohnung oder Job-Zusage, setzten sie vor zwei Jahren alles auf eine Karte.

Es zahlte sich aus. Slavi Slavev macht derzeit seinen Master an der TU, beide arbeiten wieder in großen Unternehmen als Berater. Auch sein Bruder Stanislav, der Design-Spezialist von Green Vision, kam mit nach Wien. Anfang Juni machten sie ihre Idee, an der sie nach der Arbeit feilten, publik. Seither werden sie prämiert: mit dem Social Impact Award 2014, dem Avenue Pitch Award 2014 und mit dem ersten Platz beim europäischen Wettbewerb Startup Live. "Zu Beginn musst du dich pushen, damit das Projekt weitergeht. Irgendwann dreht sich das um, es stehen so viele Sachen an und plötzlich pusht das Projekt dich", lacht Tsvetanova. Beide haben bei ihrem Arbeitgeber bereits die Kündigung eingereicht. Green Vision läuft.

Mit ihrer Idee schließen sie eine Marktlücke. Die Zahl der sehbeeinträchtigten Menschen steigt: Derzeit sind es 285 Millionen Menschen weltweit, 39 Millionen haben ihr Augenlicht bereits vollständig verloren. 150 Millionen Menschen nutzen die Braille-Schrift. Doch bisher war es ihnen nicht möglich, ohne Zeitverzögerung mit Freunden zu chatten, ohne fremde Hilfe Online-Bankgeschäfte zu erledigen, Verträge zu unterzeichnen oder eine Route zu planen.

Das neue Tablet wird in Wien in Kooperation mit der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen entwickelt. Kristina Tsvetanova besuchte vergangene Woche Technologiepartner in den USA, laufend melden sie neue Patente an, alle Teile wurden von ihnen selbst konstruiert, produziert werden soll in Taiwan. Der erste Prototyp kommt Ende des Jahres. Nun sind Business Angels und Investoren gefragt, um Green Vision in die Marktreife zu hieven.