Das ungeliebte Familienmodell

Der Scheidepunkt in der ungleichen Verteilung von Erwerbs- und Familienarbeit liegt bei der Geburt des ersten Kindes. Paare teilen sich bis dahin die Hausarbeit noch wesentlich gleichmäßiger auf. Dann kommt es zur nachhaltigsten Veränderung überhaupt – weder Heirat noch Geburt eines weiteren Kindes lösen ähnliche Retraditionalisierungseffekte aus wie der Übergang zur Elternschaft. Die Hausarbeit verdichtet sich neben der Kinderbetreuung bei den Müttern, so eine Studie vom Institut für Familienforschung der Universität Wien, während Väter sich wieder verstärkt auf die traditionelle Rolle des Familienernährers konzentrieren.

Die Babypause sei eine Wirtschafts- und Bauchentscheidung, erklärt Neuwirth. Frauen gingen in Mutterschutz, anschließend in Karenz und blieben, im Europa-Vergleich, lange bei ihren Kindern daheim. Die Rückkehr in den Job erfolgt meist stark reduziert.

Männer hätten den familiären Startnachteil, weil sie nach der Geburt (logisch, weil biologisch) nicht zum Zug kämen. Und den Vorteil, ökonomisch besser dazustehen, sprich mehr zu verdienen als Frauen. Die Familienentscheidung lautet somit: Er arbeitet weiter und verdient das Geld, sie kümmert sich um das Kind und die folgenden Kinder. Das belegt auch die Statistik des Familienministeriums: Im Februar waren 2,1 Prozent der Kindergeldbezieher Männer, im Juli 1,8, im November 2,2 Prozent. Die Dauer der Männer-Karenz (des Kindergeldbezugs) wird vom Ministerium nicht erhoben. Der Mindestbezug liegt aber bei zwei Monaten. Das, so wird geschätzt, ist etwa die Dauer, die Männer aus dem Job aussteigen, sofern sie es überhaupt tun.

Beide? Fast nie Das Ausscheiden aus dem Erwerbsleben hat massive Konsequenzen: Zurückfallen in der Karriere, Gehaltseinbußen, fehlende Versicherungszeiten für die Pension und geringe Pensionshöhe. Das faire Modell der Doppelbetreuung – beide Eltern engagieren sich reduziert im Job und minimieren damit die Auswirkungen für den Einzelnen, gehen geteilt in Karenz und versorgen gemeinsam die Kinder – wird in Österreich kaum gelebt. Auch, „weil ein nicht zu vernachlässigender Anteil von Müttern nicht will, dass der Mann ihr Familien-Terrain übernimmt“, erklärt Norbert Neuwirth. Das Kind sei oft ein willkommener und gesellschaftlich akzeptierter Grund, aus dem Job auszusteigen. Denn: Vier von zehn ÖsterreicherInnen stehen einer Berufstätigkeit von Müttern skeptisch gegenüber.