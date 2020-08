Das Team im Team: Wie geht agile Arbeit währen Corona

Die Skilltree-Gründer Simon Löwy, 23 Jahre alt, Markus Skergeth 25 Jahre, Sebastian Wanke 25 Jahre und Viktor Ielnykov,

30 Jahre alt lernen sich im Studium kennen und haben eine gemeinsame Idee.

Sie wollen die agile Arbeit mittels Software revolutionieren. Sie entwickeln gemeinsam mit dem Joanneum und der Forschungsförderungsgesellschaft eine Software. Durch künstliche Intelligenz wollen sie das perfekte Team für die jeweiligen Aufgaben eines Unternehmens zusammenstellen. Dafür trägt jeder Mitarbeiter seine Soft- und Hard-Skills in die betriebsinterne Software ein, Skilltree errechne dann per Knopfdruck, welche Mitarbeiter sich für eine entsprechendes Projekt perfekt ergänzen würden. An der Software wird noch geforscht, sie soll in den kommenden

Monaten auf den Markt kommen.