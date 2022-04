New Work: Im Sans Souci arbeitet das Küchenteam ohne Chef

Seit der Pandemie wurde New Work zur Massendiskussion. Firmen überlegen, wie sie nach Corona aus dem Homeoffice zurückkehren, wie sie weiterhin hybrides Arbeiten ermöglichen und dabei eine gewisse Form der Zusammenarbeit nicht verlieren. Was die Diskutanten zumeist eint: Sie alle sind in Branchen tätig, in denen die Verrichtung der Arbeit dank der Digitalisierung nicht an einen bestimmten Ort gebunden ist. New Work – das Modell scheint Büroangestellten vorbehalten zu sein.

Das stimmt so aber nicht ganz“, sagt Andrea Fuchs, General Managerin des Wiener Luxushotels Sans Souci beim KURIER-Besuch. „Der Fokus des Arbeitsmodells lag ursprünglich auf vermehrter Eigenverantwortung und Potenzialentfaltung der Mitarbeiter und ist somit auch in Branchen umsetzbar, in denen Remote Work und Homeoffice schlichtweg nicht möglich sind, so wie etwa in der Hotellerie.“ Fuchs weiß, wovon sie spricht. Der New-Work-Ansatz wird in ihrer Hotelküche täglich gelebt.