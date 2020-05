Das Ministerium wiederbeleben?

Der ehemalige ÖH-Vorsitzende Mahrer wurde zur Entlastung Mitterlehners ins Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium geholt. Florian Kraushofer vom aktuellen ÖH-Vorsitz-Team erhofft sich viel vom neuen Wirtschafts- und Wissenschafts-Duo. Primär mehr Zeit und Geld für die Hochschulen. Zwar hätte aus ÖH-Sicht die Regierungsumbildung besser für eine Wiederbelebung des Wissenschaftsministerium genutzt werden sollen, aber auch die aktuelle Lösung ist für die ÖH keine unzufriedenstellende. "Beide sollten bei all der Wirtschaft aber nicht vergessen, dass auch die Wissenschaft bei ihnen im Ressort liegt – und auch repräsentiert gehört", mahnt Kraushofer. Mahrer soll unter anderem an der Weiterentwicklung der Forschungspolitik an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft arbeiten. Reinhold Mitterlehner ist zuversichtlich, dass dadurch viel weitergeht. "Er verkörpert das, was wir als Neugier in der Wissensgesellschaft kennen und wird viele dieser Eigenschaften in seiner neuen Funktion einbringen können", erklärt er.

Beim Blick auf den tertiären Sektor stechen aktuell drei Probleme heraus (siehe Kästen), die es für das Ressort anzupacken gilt. Was das bis dato brisante Thema Zugangsbeschränkungen und neue Studiengebühren betrifft, bleibt Kraushofer gelassen. "Ich glaube nicht, dass sich Mitterlehner da die Finger verbrennen will." Dennoch sagte Mitterlehner beim Forum Alpbach vergangene Woche, das Thema Zugangsbeschränkungen "noch nicht ad acta gelegt" zu haben. Im Herbst will das Ministerium einen Prototyp eines Universitätsentwicklungsplans vorlegen, der die angestrebte Entwicklung und Steuerung von Studierendenströmen behandeln soll.

Die To-do-Liste für das Wirtschafts- und Wissenschafts-Duo Mitterlehner und Mahrer ist lang. Man blickt erwartungsvoll auf ihre Arbeit. Die ÖH will die Wiederbelebung des unabhängige Wissenschaftsministerium weiter verfolgen. Florian Kraushofer: "Spätestens bei der nächsten Wahl werden unsere Forderungen wieder laut."