Das leih ich mir: Warum wir immer öfter aufs Kaufen verzichten

Dieter Bögenhold lehrt, forscht und schreibt zu Konsum, Wirtschaft und Gesellschaft. Der Vorstand des Soziologie-Instituts an der Universität Klagenfurt ordnet die Leih- und Teilwirtschaft für den KURIER ein.

KURIER: Herr Bögenhold, was ist Sharing Economy eigentlich?

Dieter Bögenhold: Es ist etwas, das in aller Munde ist, jeder hat ein intuitives Verständnis davon. Aber was steckt dahinter? Kritiker der neoklassischen Ökonomie – es gibt ein Angebot, eine Nachfrage, man kauft und verkauft – sagen: es gibt mehr, als den klassischen Markt, es gibt darüber hinaus ein Geben und Nehmen aufgrund eines sozialen Verständnisses. Die Shared Economy nimmt Teile davon auf, versucht, das enge Korsett von Kaufen und Verkaufen zu erweitern und mit Mustern von Leihen auszupuffern.

Wann kaufen und wann leihen wir lieber?

Wir leihen, wenn wir Produkte einmalig und kurzzeitig benötigen. Dann, wenn ein Kauf unökonomisch wäre. Ich hatte mehrere Holzstücke in meinem Garten, die ich zerkleinern wollte. Eine Motorsäge wollte ich aber nicht kaufen – es war also eine ganz praktische Überlegung, zu leihen.

Häufig werden Konsumkritik und der Umwelt- und Ressourcenschutz als Grund fürs Teilen angegeben. Eine WU-Studie fand aber heraus: Die Menschen wollen durch sie hauptsächlich Geld sparen.

Ich möchte ein bisschen davor warnen, die Etikette der Sharing Economy so positiv zu sehen. Es mag sein, dass man dadurch etwa eher Flächen oder Ressourcen nutzt, die sonst ungenützt wären. Aber es nützt auch jenen, die das anbieten – und jenen, die das nachfragen. Da gibt es eine neoromantische Idylle vom guten Teilen versus das kapitalistische Marktprinzip. Natürlich finden sich, gerade für Entrepreneure, sehr viele Möglichkeiten im Sharing-Bereich. Aber diese Menschen werden zu Brokern, die schlicht Informationen haben, die die Akteure A und B nicht haben.

Das müssen Sie jetzt erklären.

In den 80ern gab es zum Beispiel die Mitfahrzentralen. Aber nicht aus ökologischen Gründen, weil man Sprit spart, sich die Fahrtkosten teilt, etc. Sondern weil man als Anbieter davon gut leben konnte. Sharing Economy ist eine Dienstleistung, ein großes Geschäftsfeld. Man kann sie so sehen, dass sie die Defizite der normalen Märkte reguliert und daraus eigenen Umsatz macht. Eine Win-win-Situation für alle Teilnehmer, es gehört zum gesamten System des kapitalistischen Wirtschaftens dazu. Und ökologisch ist es dann vielleicht sogar auch.