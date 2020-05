Das Kurier-Mentoring-Jahr 2014 startet

Erfolgreiche Menschen hatten ein oder zwei Lehrer, die ihre Mentoren waren, die ein echtes Interesse an ihren Wünschen, Sehnsüchten und Erwartungen hatten, die sie in ihren Zielen und Träumen bestärkt und Kontakte gelegt haben. Menschen mit Mentor sind doppelt so erfolgreich wie andere, berichtet die New York Times mit Verweis auf eine Gallup-Studie, bei der eine Million Amerikaner befragt wurden.

Ebendas will die KURIER Mentoring-Aktion erreichen, die wir gemeinsam mit dem Frauennetzwerk club alpha zum vierten Mal durchführen: Zwölf erfolgreiche Frauen aus Wirtschaft, Politik, Medien und dem Kulturbereich begleiten ein Jahr lang eine Mentee, um ihr bei wichtigen Weichenstellungen zur Seite zu stehen, neue Karrierewege zu besprechen, Mut zu machen.