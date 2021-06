"Das Geschäft hat sich verändert"

Es tut sich etwas in der österreichischen Personal-Branche. Österreichs größte, auf Personalwerbung spezialisierte Mediaagentur firmiert künftig unter neuem Namen. Aus Catro Media wird Media4Jobs. Geschäftsführerin Norma Karner erklärt den Namenswechsel.



KURIER: Warum firmiert man sich nach so vielen Jahren um?

Norma Karner: Wir gehen mit diesem Gedanken schon seit zwei Jahren schwanger. Weil Catro Media in der Vergangenheit ausschließlich Print gebracht hat. Unser Geschäft hat sich aber verändert. Wir sind stark crossmedial geworden. Online und Print sind heute Partner. Print ist aus dem Stellenmarkt nicht wegzudenken, weil das auch eine gute Werbung für das Unternehmen ist. Aber Personalwerbung ist in den vergangenen Jahren immer vielschichtiger geworden. Dazu hat das Internet wesentlich beigetragen. Online-Plattformen erweitern ständig ihr Portfolio und Print-Stellenmärkte entwickeln noch innovativere Konzepte.



Was hat sich bei den Jobinseraten getan? Sind die heute anders als früher?

Employer Branding ist mehr als ein Schlagwort. Ein Jobinserat ist aber nicht mehr nur eine Stellenausschreibung, sondern Werbung für das Unternehmen. Professionelle Personalwerbung ist ein bedeutender Faktor einer Kommunikationsstrategie. Unsere Kundenbetreuer mussten sich auch dahingehend weiterbilden. Das sind junge Akademiker, die Medientechnik studiert haben und kreativ sind im Media mixen.



Wo liegen Ihre Beratungsleistungen?

Wichtig ist, dem Kunden die Zielgruppe, die er mit seiner Personalanzeige erreichen möchte, näher zu bringen. Da gibt es eine breite Palette an Möglichkeiten, um ein großes Potenzial an Bewerbern anzusprechen.



Wie wichtig ist die Crossmedia-Strategie geworden?

In Zeiten der Vollbeschäftigung nimmt die Anzahl der Bewerbungen ab - da muss man einen breiten Kreis ansprechen - ohne großen Streuverlust.



Wie erzielt man ein Maximum an Bewerbungen? Oder anders gefragt: Was mögen Jobsuchende?

Bewerber mögen es, wenn die Personalanzeige klar und verständlich strukturiert ist. Der Job muss die Anzeige dominieren. Auch eine klare Arbeitsplatzbeschreibung ist wichtig. Und auch die Soft Facts des Unternehmens sind nicht zu vernachlässigen. Das hat im Inserat auch mit Sympathie zu tun.



Wie viele Kunden betreuen Sie im Jahr?

Media4Jobs betreut jährlich ca. 2000 Kunden und schaltet Stellen- und auch Imageanzeigen in über 700 Print- und Onlinetiteln weltweit. Da ist aber auch ein Medium in Kasachstan dabei, das wir einmal im Jahr bedienen ( schmunzelt ).



Ihr bester Tipp für Bewerber und Bewerberinnen?

Die Bewerbung soll sauber, sorgfältig und mit einem gepflegten Foto aufbereitet sein. Anders bitte nicht wegschicken. Bewerber sollen einfach ordentlich sein und

nichts vergessen.



Was sind oft gemachte Fehler in der Bewerbung?

Dass Unterlagen fehlen, Rechtschreibfehler, unvollständige Sätze, Formfehler.



Lieber per Post oder lieber per eMail?

Heute gehen 99 Prozent der Bewerbungen per eMail raus, das ist allerorts sehr gut akzeptiert.