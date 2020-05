Corona: Leeres Parkett an der Wall Street

Und als klar war, dass die Wirtschaft den Bach runtergeht, dass Menschen zu Tausenden gestorben sind, die Welt zum Stillstand kam, da ist dann die Unruhe und Angst auch in dieser mächtigen Börsenhalle aufgestiegen. Du konntest es mit Händen greifen. Die Angst, die Unruhe und die Krise. Du konntest den Pulsschlag fühlen, was da weltweit passiert ist.“

Krisenerprobt

New York ist krisenerprobt und doch war es diesmal komplett neu. Tuchman erzählt: „Es gibt kein Drehbuch für so eine Krise, so etwas haben wir noch nie gesehen. Erst merkst du die Angst bei den Leuten in deinem Arbeitsumfeld. Die Märkte fallen und jeder versucht, das Beste für seine Kunden zu tun. Dann bekommst du mit, dass die Anleger Angst haben, dass ihre Pensionsvorsorge das Klo runtergespült wird.

Und dann realisierst du, dass wir uns um die Gesundheit und das Wohlergehen unserer eigenen Familien, Eltern und Großeltern Sorgen machen müssen. Das war eine zutiefst menschliche Erfahrung. Ich war da beim Börsenkrach 1987, bei den Terroranschlägen von 9/11 und bei der Finanzkrise. Das hat sich alles sehr finanziell angefühlt. Natürlich waren auch da Unruhe und Angst zu spüren, aber du hast niemals den perfekten Sturm gespürt.“

Leeres Parkett

Als Ende März auch eine weitere Person die Fieberkontrolle nicht bestanden hatte und positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, ordnete die Chefin der New Yorker Börse an, das Parkett zu räumen. Das hatte es noch nie zuvor in der fast 230-jährigen Geschichte gegeben.

Der Handel ist in der Folge zum ersten Mal vollkommen elektronisch, aber gleichzeitig auch reibungslos über die Bühne gegangen. Auch für Stacey Cunningham war das bislang die größte Bewährungsprobe. Auf dem Parkett wimmelt es normalerweise nur so von Händlern, Assistenten und Journalisten. Freilich weniger als noch vor einigen Jahren.

Elektrizität und Emotionen

„Es war großartig. Und da muss man gar nicht so weit zurückgehen. Bevor die NYSE selbst an die Börse gegangen ist, haben fast 5000 Leute auf dem Parkett gearbeitet. Jetzt waren es gerade noch 800. Es war wie ein Bienenstock voller Leben, Elektrizität und Emotionen jeden Tag. 50 Jahre lang habe ich das gemacht. Es war wie eine riesige Familie. Es war eine extrem einzigartige und spezielle Umgebung, die es so wahrscheinlich nie wiedergeben wird,“ schwärmt der 80-jährige Börsenhändler Ted Weisberg und Präsident von Seaport Securities.

Was gleichgeblieben ist, das ist das Läuten der Börsenglocke zu Handelsbeginn und Handelsende. Das ist nach wie vor eine Ehrenhandlung, die jeden Tag ein anderer Gast übernehmen darf. Zum Beispiel der Chef eines Unternehmens, das gerade an die Börse geht, Aktien ausgibt und sich frisches Geld vom Kapitalmarkt holt.

Coca Cola, McDonalds, IBM, Apple

Wenn es sich um ein bekanntes, vielversprechendes Unternehmen handelt, dann ist die Stimmung am Siedepunkt, die Händler stehen unter Hochspannung, Fotografen versuchen, die besten Bilder bei den ersten Aktienkursen zu erheischen.

An den Tradingposts leuchten abwechselnd die Namen von bekannten Marken wie dem Konsumgüterriesen Coca Cola oder McDonalds sowie dem Jeanshersteller Levis. Hier flackern aber auch die Kursbewegungen von Techgiganten wie Apple, IBM oder des Ölkonzerns Exxon Mobil über die Bildschirme. Oder von Dynatrace, einem in Oberösterreich gegründeten Software-Unternehmen.