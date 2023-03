Co-Working-Space in Zwettl: Wer bei Frau Ida arbeiten darf

Co-Working mitten in Zwettl.

Rund 400 Quadratmeter hat man dafür in Zwettler Innenstadtlage ergattert. Die örtliche Raiffeisenbank war von der Idee angetan und hat dafür eigens ein Dachgeschoß eines alten Hauses erweitert und in schönster Manier ausgebaut. Alles modern und hell, luftig und barrierefrei. Zwei Großraumbüros stehen im Co-Working-Space von Frau Ida zur Verfügung, dort kann man sich flexibel oder zu fixen Zeiten an Schreibtischen einbuchen.

Auch fĂĽnf fixe BĂĽros zur Einzelnutzung werden vergeben. Davon machte etwa Susanne Grosslicht Gebrauch, die mit ihrer Pflege- und Betreuungsorganisation Grosslicht.Care hier eingemietet ist.