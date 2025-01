Club alpha: Frauenclub mit Männern - die diesmal Eintritt zahlten

Das Wasserfrauenfest im Club alpha: Vor knapp 38 Jahren wurde der Club alpha von Maria Rauch-Kallat gegründet. Damals wie heute ist der Club alpha ein überparteilicher Verein, der sich der Vernetzung und Förderung von Frauen verschrieben hat. Und: der Club in der Wiener Innenstadt ist ein Ort der Zusammenkunft, wo man sich austauscht, diskutiert und feiert. Ebendas fand am Mittwoch Abend statt. Beim „Wasserfrauenfest“ lädt der Club alpha Frauen und Männer ein. Wobei letztere Eintritt zahlen müssen, um den gemeinnützigen Verein finanziell zu unterstützen.



Prominenter Gast an diesem Abend war Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die „die feine Runde mit den edlen Sponsoren begrüßte und versicherte: wir bleiben weiterhin treue Freundinnen.“ Institutionen wie den Club alpha würde es brauchen: „Es gibt die Frauen in Wirtschaft und Politik, aber die Maßstäbe an sie werden viel höher angesetzt, das ist ein Faktum“, sagt Mikl-Leitner.