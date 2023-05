Club 20-Veranstaltung: „Heute gleicht Österreich einer Festung“

Rückblick und Ausblick

Migration in Österreich war eine Erfolgsgeschichte. Arbeiter aus Ungarn, Polen und der Türkei hielten in den vergangenen 100 Jahren die heimische Industrie am Laufen. „Heute aber gleicht Österreich einer Festung“, sagt Schellhorn. Dabei würde ein einprozentiger Anstieg der arbeitsfähigen Bevölkerung durch Migration zu einem Wertschöpfungsanstieg von rund zwei Prozent führen.

Das errechneten WU-Wissenschafter für das Buch „Migration als Chance für Wachstum und Wohlstand“, das im Zuge der Veranstaltung präsentiert wurde und konkrete Reformvorschläge enthält. Ebenfalls vorteilhaft sei der hohe Zugang von Migranten zum Unternehmertum, erklärte Crespo Cuaresma. Denn Migranten würden eine 27 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit haben, zu gründen.