Climate Hours: Diese Unternehmen sind bereit für die CSRD-Berichtspflicht

Die Aula der Akademie der Bildenden Künste bildete den schönen Rahmen für die Abschlussveranstaltung der Climate Hours Initiative von Glacier und KURIER. Mit einem Jahresrückblick schlossen die Partnerbetriebe – Generali , Wienerberger , die UniCredit Bank Austria , TPA und FFG – ein erfolgreiches Jahr ab, in dem der Fokus auf die Sensibilisierung und Weiterbildung der Mitarbeiter in Sachen Klimaschutz gelegt wurde.

In einem hochkarätigen Panel mit Annette Scheckmann (Strabag), Sarah Gillhofer (Generali), Hildegard Aichberger (Umweltbundesamt) und Simon Hell (Glacier) gaben die Diskutanten Einblick in ihre Unternehmen und die Fortschritte bei der Umsetzung klimafreundlicher Maßnahmen. Unisono war man sich einig: an der Nachhaltigkeit führt in Europa kein Weg vorbei. Die strengen EU-Vorgaben und Regulierungen müsse man als Chance wahrnehmen. Annette Scheckmann: „Europa kann nicht Produktionsmarktführer sein, sondern muss Technologieführer bei Klimafragen werden“.