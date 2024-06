Mit diesen Fehlern machen sich Chefs unsympathisch - und wissen es nicht

Die Luft für CEOs und Führungskräfte wird dünner, die Hierarchieebenen werden kontinuierlich abgeflacht, so De Luca. Erst kürzlich habe er mit jemandem aus der Finanzmarktaufsicht gesprochen, der diese Annahme bestätigte. „Er sagte, in absehbarer Zeit wird es einen Algorithmus geben, der entscheidet, wer Kredite bekommt und wer nicht.

Zu De Lucas Kunden zählen Manager auf C-Level (CEO, COO, CFO), vorzugsweise aus europäischen Großbanken, sowie österreichische Vertreter der Spitzenpolitik. Auch in den USA, wo De Luca seit 2020 lebt, coacht er die Führungsetage einer der größten Immobilienagenturen weltweit, erzählt er. Was die meisten Top-Leute wollen? Kompetent wirken, sagt De Luca. Doch das allein genügt schon lange nicht mehr, um sich an der Spitze zu halten.

Man braucht also weniger Entscheidungsträger.“ Um sich in einem immer kleiner werdenden Feld an Top-Leadern zu behaupten, müsse man sich positionieren. „Die Position definiert nicht die Firma, sondern man selbst. Wer bist du, wie wirst du gesehen und was bringst du ein“, stellt De Luca als Frage in den Raum. Man müsse es schaffen, unverzichtbar zu werden. Wie das gelingt? Indem man nicht nur respektiert, sondern auch gemocht wird.

„Ich arbeite mit den Leadern vom Respekt weg dorthin, wo man sie mag“, sagt De Luca. Tricks dafür gibt es viele, die der Coach natürlich nicht alle preisgeben kann. Doch einen hat er parat: „Je mehr wir mit den Händen tun, desto unsicherer wirken wir.“ In der Praxis würde er somit Folgendes raten: Möchte man Gesagtes unterstreichen und dabei selbstsicher und sympathisch wahrgenommen werden, genügt eine sanfte Handbewegung – jedoch nur mit einer Hand. „Wie ein Schwimmer. Geht er unter, strudelt er mit beiden Händen. Ist er Profi, kommt er auch mit einer Hand ans Ziel.“