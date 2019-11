Christkindls Markt

Tamara Cmyral bekocht die Marktbesucher in Schönbrunn nun schon zum zehnten Mal – und zwar in einer der teuersten Hütten. Seit einiger Zeit bietet sie ihre Speisen auch beim Ostermarkt in Schönbrunn an. Vier Monate im Jahr arbeitet sie mit der Vor- und Nachbereitung für den jeweiligen Stand. „Aufs Jahr verteilt ergibt sich daraus aber nicht mehr als eine Nebeneinkunft – wie eine Teilzeitbeschäftigung.“ Davon leben könnte sie nicht. Man verdiene eigentlich erst in den letzten Wochen, erklärt sie. Warum sie es macht? „Aus Freude an der Sache“.

Aber die Zeiten seien schwieriger geworden, weiß auch Gabriele Schmidle, Geschäftsführerin von MTS, die u.a. den Schönbrunner Markt organisieren. Die Konkurrenz sei groß. „Früher hätte man als Aussteller vielleicht das ganze Jahr davon leben können. Unter den heutigen Bedingungen und den strengeren Regulierungen ist das kaum möglich.“Auch Cmyral klagt:„Die Weihnachtsmärkte sprießen aus dem Boden wie die Schwammerl. Der Markt ist gesättigt.“