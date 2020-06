Chefs lernen acht Tage im Jahr

Das Hernstein Institut für Management und Leadership befragte für seinen aktuellen Management Report 1282 Manager aus Deutschland und Österreich, wie, wann und worin sie sich am liebsten weiterbilden. Fazit: 2014 investierten sie im Schnitt acht Tage in ihre Fortbildung, zwölf Prozent von ihnen verzichteten gänzlich darauf. Fünf weitere Fakten zur Weiterbildung der Chefs:

Die Dauer

Am liebsten sind den Chefs mehrtägige externe Seminare und Trainings – die Hälfte der Befragten bildet sich so weiter. An zweiter Stelle stehen eintägige Veranstaltungen (38 Prozent) sowie Inhouse-Trainings mit externen Trainern (27 Prozent). Allerdings finden sich in der Umfrage auch Manager mit bis zu 45 Weiterbildungs-Tagen im Jahr – diese Ausreißer werden durch die Median-Berechnung geglättet.

Der Schwerpunkt

Interessanterweise bilden sich 40 Prozent der Befragten in fachlichen Themen, also in Sprachen, EDV oder rechtlichen Fragen weiter. Bemerkenswert: Nur jeweils ein Drittel schult sich in Leadership (Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation oder Konfliktmanagement) und Management-Themen (Controlling, Marketing, Personalwesen).

Die Zeiten

Bei knapp einem Viertel der 1282 Manager findet die Weiterbildung zur Gänze während ihrer regulären Arbeitszeit statt. Fast 40 Prozent lernen hauptsächlich während ihrer Arbeitszeit, lediglich sieben Prozent lagern die Weiterbildung komplett in die Freizeit aus.

Die Kosten

Nur jeder Zehnte trägt die Kosten für seine Weiterbildung privat – jeder Zweite bekommt sie vom Unternehmen gezahlt, jeder Vierte bekommt den überwiegenden Teil vom Arbeitgeber bezahlt. Interessantes Detail: Männliche Führungskräfte bekommen die Fort- und Weiterbildung signifikant häufiger vom Unternehmen bezahlt als weibliche.

Die Seminar-Arten

24 Prozent der Befragten bilden sich in Form von Veranstaltungen, Kongressen oder Symposien weiter. Fachliteratur (online und offline) wird von 23 Prozent, Fachzeitschriften von rund 28 Prozent gelesen. Der Rest setzt auf Coaching. Als am wenigsten relevant für ihre Weiterbildung befinden Manager online Angebote, wie Webinare oder MOOCs.