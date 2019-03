Chefin in jeder Beziehung

Das ist wohl auch eine Generationen-Frage.

Angelika Weinländer-Mölders: Es scheint sich aufzuweichen, für junge Männer ist es fast schon normal, wenn Frauen arbeiten und Karriere machen.

Mit dem ersten Kind gehen die Karrierewege der Geschlechter stark auseinander – und nähern sich meist auch nicht mehr an. Ist Förderung der Partnerin ohne Kind einfacher?

Martina Lackner: Ab dem Zeitpunkt, wo sie Kinder kriegen, fällt Förderung erst so richtig ins Gewicht. Frauen fallen da in alte, tradierte Rollen zurück, oft auch aus eigener Entscheidung. Manches Mal, weil sie Angst vor dem Rabenmutter-Mythos haben: Sie fürchten, als schlechte Mutter abgestempelt zu werden, wenn sie ihr Kind mit zwei Monaten zur Kinderfrau geben. Ich zum Beispiel habe meinen Sohn schon mit elf Wochen zur Tagesmutter gegeben, Teilzeit. Heute ist er 14,5 Jahre alt, prächtig gediehen.

Ist es nicht auch ein strukturelles Problem? Nicht überall funktioniert Kinderbetreuung so, wie sich Frauen das wünschen würden.

Martina Lackner: Bei den Schweden etwa gibt es gleiche Rechte und Pflichten bei den Geschlechtern, sowohl für den Job als auch für die Kinderbetreuung – das steht in der Verfassung. Das fehlt den Deutschen und den Österreichern. Die Gesetzgebung will nicht, dass Frauen richtig Karriere machen oder richtig gleichgestellt sind. Und dann gibt es in der Mittelschicht noch das Thema: Es lässt sich ganz gut leben, wenn die Frau nur Teilzeit arbeitet, man hat keinen finanziellen Druck und geht den Weg des geringsten Widerstandes.

Angelika Weinländer-Mölders: Es gibt auch zu wenige Vorbilder. Mein Mann etwa ist immer mit mir für meinen Job umgezogen. Irgendwann wurde mir klar: Wow, was habe ich da eigentlich für einen Mann! Darüber zu sprechen fiel mir anfangs aber auch nicht immer leicht. Für ihn war das ein schweres Los im Umfeld, er wurde ignoriert und bei mir hat man sich eingeschleimt. Für viele ist das Fehlen der Vorbilder ein Grund, nicht aus tradierten Rollenmustern auszusteigen.

Martina Lackner: Es gibt ein komisches Entweder-oder-Prinzip. Frauen sagen: Wenn ich Kinder kriege, muss ich die Karriere links liegen lassen.

Was haben Männer davon, ihre Frauen zu fördern?

Martina Lackner: Einerseits einen finanziellen Gewinn. Andererseits werden Beziehungen intensiver. Worüber erzählt eine Frau, die nur ihre Kinder betreut? Vom Windelwechseln, Kindergarten, Basteln, Schulnoten. Irgendwann, und dazu stehe ich auch, wird es langweilig. Was soll eine Frau, wenn sie in der Außenwelt nichts erlebt, an Input in die Beziehung einbringen?