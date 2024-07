Der größte Fehler, den viele Chefs machen: Coachin gibt Einblicke

Seit 25 Jahren coacht Regina Jankowitsch Manager. Das Rüstzeug dafür holte sie sich durch Ausbildungen in Deutschland und in den USA, wo sie Political Leadership studierte. Anfangs fand das Coaching meist im Geheimen statt, wer sich Hilfe holte, der musste Mankos haben. Heute ist der Coach an der Seite des Top-Managers ziemlich normal geworden. Und auch die Themen haben sich verändert.

KURIER: Komplexe Zeiten machen auch das Managen komplex: Wie schwierig ist der Managerjob geworden?

Regina Jankowitsch: Jedenfalls schwieriger als früher. Erstens sind Mitarbeiter anspruchsvoller geworden, sie fordern Flexibilität und Work-Life-Balance und gehen, wenn sie etwas stört. Zum anderen gibt es schwierige Umfeldfaktoren: die wirtschaftliche Lage, die politische Lage, große Themen wie das Klima und die Umwelt, insgesamt viel Unsicherheit.

Was sind aktuell die größten Herausforderungen?

Beherrschendes Thema ist sicher, die Mitarbeiter zu bekommen und zu halten. Das Thema steht über allem. Die Notwendigkeit, gute Leute zu haben, führt dazu, nachzudenken, was man besser machen kann. Man will sich verändern, weil man muss.