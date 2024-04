Bedürfnisforscherin über Arbeitsplätze: „Es wird subtil diskriminiert“

Marketagent veröffentlichte im Auftrag von Nivea Österreich eine Toleranz-Studie. Wie tolerant Österreich tatsächlich ist und wie sich das in der Arbeitswelt spiegelt, erklärt Charlotte Hager, Bedürfnisforscherin, CEO comrecon brand navigation.

KURIER: Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Erkenntnis aus den Studienergebnissen, Frau Hager?

Charlotte Hager: Toleranz ist nicht jedermanns Sache. Besonders, wenn es um die Toleranz der LGBTQIA+ Community beziehungsweise auch Kulturen und Religionen geht. In der Studie geben zwar 76 Prozent an, dass sie sehr tolerant sind. Aber nur etwas über 20 Prozent sehen auch ihre Mitmenschen als tolerant an. Zwei Drittel der Befragten sagen außerdem, dass sie bereits Diskriminierung erlebt haben. Hier gibt es eine erhebliche Verständnis-Lücke.