Wie das Start-up Charles Conversational Commerce in Europa bekannt machen will

Wie sehr kann Conversational Commerce dazu beitragen, dass es im eCommerce wieder mehr „menschelt“? Oder ist das nicht Sinn der Sache?

Artjem Weissbeck: Doch, gerade das ist der Sinn der Sache. Conversational Commerce verbindet das „Menscheln“ des klassischen Einzelhandels mit der Geschwindigkeit des Internets. Das ist auch, was unser Team bei Charles so antreibt: Wieder mehr Wärme und Menschlichkeit in den Handel zu bringen.

Welche Unternehmen sollten Conversational Commerce in ihre Marketing-Planung mit aufnehmen? Gibt es bestimmte Branchen, für die es in Zukunft unverzichtbar wird?

Andreas Tussing: Unsere Erfahrung zeigt, dass vor allem Unternehmen mit höherpreisigen oder beratungsintensiveren Produkten und Dienstleistungen darüber nachdenken sollten. Ob man 100 Leute anonym über die Webseite schickt, oder mit ihnen ins direkte Gespräch geht, macht hier einen großen Unterschied. Beispiele gehen von Fahrrädern bis Autos, von Leasing-Verträgen bis Versicherungen, von Möbeln bis Elektrogeräten.

Wie viele nutzen es bereits? Gibt es hier Unterschiede zwischen Europa, Asien und den USA?

Artjem Weissbeck: In Asien ist es Alltag, in Europa und den USA gerade in der Entstehung. Wie so oft bei neuen Kanälen besteht hier die Chance, früh einzusteigen und so einen klaren Wettbewerbsvorteil aufzubauen. Das Rennen um den Platz im Telefonbuch der Kunden hat auf jeden Fall begonnen.

Zu Charles: Laut retail.at will Ihr Unternehmen Charles den eCommerce Sektor revolutionieren. Was ist revolutionär an Ihrem Ansatz?

Andreas Tussing: Unsere Technologie stellt den Menschen ins Zentrum. Zum einen die Verkäufer, die durch Chatbots und Automatisierung unterstützt statt ersetzt werden. Zum anderen die Kunden, deren Anliegen nicht als „Problem-Ticket“ angezeigt werden, sondern als Teil eines durchlaufenden Gesprächs mit Fokus auf Verkauf und Personalisierung. Dafür integrieren wir Chat Apps mit den Shop-und Kundensystemen in einer intuitiven und schönen Oberfläche, die man gerne benutzt.

Sie führen ein recht junges Unternehmen. Was sind die Erfahrungen der ersten Monate?

Artjem Weissbeck: Mit Charles ging es schon 2019 los – als Eigenmarke für Männerklamotten, die exklusiv über WhatsApp verkauft wurden. Man konnte wie bei einem Freund per Textnachrichtbestellen: „Hey Charles, ich brauche noch mal zwei von meinen weißen T-Shirts.“ Kunden haben es geliebt, das sahen wir im Feedback, in der Conversion-Rate und in den Wiederkaufsraten.

Andreas Tussing: Aber für uns war es sehr schwer, diese Kundenerfahrung technisch sauber darzustellen, da es keine Software gab, die den Verkauf in Chat Apps ermöglicht. Gleichzeitig haben viele Händler nachgefragt und da wurde uns die Marktlücke ganz deutlich. Ende 2019 haben wir den Pivot gemacht und die Software entwickelt, die wir uns selbst gewünscht hatten. Nach erfolgreichen Tests mit Marken aus verschiedenen Industrien sind wir im Dezember 2020 an die Öffentlichkeit und freuen uns seitdem über eine enorme Nachfrage. Um diese bedienen zu können, haben wir mit den internationalen Investoren Accel und HV Capital 6,4 Millionen Euro aufgenommen und vergrößern gerade unser Team. Wir haben gelernt, dass Klienten neben der Software oft unsere Beratung brauchen, deshalb investieren wir derzeit intensiv in die Ausbildung unserer Experten.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Andreas Tussing: Unsere Vision ist es, aus Europa heraus das technische Fundament für die globale Zukunft des Conversational Commerce zu liefern. Wie es ein SAP für den Handel geschafft hat. Fokus der nächsten Monate ist es , unsere Klienten richtig erfolgreich zu machen.