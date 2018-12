CEO der Woche: Manfred Kröswang bleibt auf Expansionskurs

Frische-Lieferant Das Unternehmen mit Sitz in Grieskirchen (OÖ) hat ein engmaschiges Vertriebsnetz mit zwölf Niederlassungen in ganz Österreich und Süddeutschland.

Kunden Gastronomen, Hoteliers sowie Einkäufer von Großküchen kaufen bei Kröswang ein.

Umsatz Im abgelaufenen Geschäftsjahr lag dieser bei 197,1 Millionen Euro. Der neue Auftrag der Bundesbeschaffungsagentur läuft bis 2021 und ist 18 Millionen Euro schwer.

Manfred Kröswang führt das Unternehmen in zweiter Generation. Er war laut eigenen Angaben „von klein auf“ in der Firma, hat jeden Sommer im Betrieb gearbeitet, seine Diplomarbeit zum Betrieb geschrieben. Eigentlich wollte er nach dem Studienabschluss an der Wirtschaftsuniversität Wien ins Ausland gehen, sagt der 41-Jährige. Doch dann kam die Eröffnung des Zentrallagers in Böheimkirchen bei St. Pölten dazwischen und Kröswang stieg gleich in den Familienbetrieb ein.