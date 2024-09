Can Vural: Wie der junge Koch aus Istanbul jetzt in Österreich Sterne holen will

Zu jung für die Spitze

„Ich bin im Restaurant meiner Großmutter aufgewachsen“, berichtet Can Vural auf Englisch. Er hat viel von ihr gelernt, sie beobachtet. Dann wurde das Kochen zu seiner Leidenschaft.

An der Okan Universität in Istanbul begann er Kochkunst zu studieren. Diesen Monat reichte er seine Masterarbeit ein – der Grund, warum noch nicht genügend Zeit blieb, Deutsch zu lernen, erklärt er fast entschuldigend. Can Vural ist ambitioniert und stolz auf seine bisherige Laufbahn. Er arbeitete zwei Jahre als Forschungsassistent an der Uni, kochte in Restaurants mit Michelin-Empfehlung. Das bekannteste darunter: „Aqua“ im „Four Seasons“-Hotel am Bosporus.

Es war sein letzter Arbeitgeber in der Türkei, bevor sich Vural nach Österreich aufmachte. Denn der Betrieb, in dem er arbeitete, war groß. Doch die Möglichkeiten, die er bot, waren zu klein. Rund 140 Leute standen in der Küche des „Aqua“. Mit nur einer Person, Chefkoch Görkem Özkan, an der Spitze. „Alle wollten in seiner Position sein“, erzählt Vural. Aber der Platz war besetzt. Ein Grund, die Fühler nach Europa auszustrecken. Nur nicht der Hauptgrund.

Can Vural ist 25. Zu jung oder unerfahren, um bereits ganz oben zu stehen, dachten viele. Der Kochprofi sah das anders. „Wer ambitioniert ist, kann heute in einem Jahr lernen, wofür man früher zehn Jahre gebraucht hat“, sagt er. Er erzählt von älteren, eigentlich erfahreneren Kollegen, die keine Lust hatten, sich weiterzuentwickeln. Ein Mindset, das Vural nicht teilt. Er wollte nicht haltmachen. Sich mit Menschen umgeben, die die Wissenschaft hinter der Zubereitung von Speisen verstehen und so Neues kreieren wollen.

Und stieß dann in den Sozialen Medien auf die Werbung des österreichischen Personalvermittlers.