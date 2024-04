Spannende Vorträge, anregende Diskussionen und hochwertige Networking-Möglichkeiten im herrlichen Ambiente am Wolfgangsee: Rund 450-Topentscheidungsträger des heimischen Handels und der Markenartikelindustrie diskutierten beim bereits 39. CASH Handelsforum relevante Szenarien und Strategien für eine resiliente Ökonomie und nachhaltiges Wachstum.

Die Veranstalter vom führenden Branchenmagazin CASH aus dem Manstein Verlag zeigten mit dem Motto des Events, „STOP GROWING, STUPID! Smarte Erfolgsfaktoren für anständiges Wachstum“, eine Vielzahl an spannenden strategischen Ansätzen für die Branche.

Den abendlichen Auftakt mit politischer Tragkraft und Perspektive machte Finanzminister Magnus Brunner, der in Opening Key Note und anschließendem Talk mit CASH-Chefredakteurin Margaretha Jurik auf aktuelle Herausforderungen hinwies. Trends und Entwicklungen auf den Märkten skizzierte am zweiten Tag Dieter Hengel (UniCredit Bank Austria), gefolgt von Hochleistungs-Inputs zu Next Level Leadership von Gründer Wolfgang Jenewein.

Wie sich Edeka in einem Berliner Grätzel etabliert, zeigte Kathrin Tröger; den Stellenwert von Technologie im Zusammenspiel mit Mobilität unterstrich Klaus von Moltke (BMW Group). Eben erst zu höheren Aufgaben im deutschen Vorstand bestellt, gab Markus Breitenecker (ProSiebenSat.1 SE) Impulse für Innovation und Wachstum. Vorwärtsgewandt zeigte sich auch die CASH inno-up Startup Challenge mit neuen Ideen für den Markt.

Wie jedes Jahr guten Anklang fand auch die kabarettistische Einlage mit Omar Sarsam, der für Lacher im Publikum sorgte.

Über grüne Ideen im fairen Wettbewerb sprach Ex-Politikerin und nunmehrige Unternehmensberaterin Eva Glawischnig, mit ihr folgte eine Diskussion über aktuelle Herausforderungen im smarten Wachstumsfeld des ESG-Universums mit Herbert Bauer (Coca-Cola HBC), Gerhard Christiner (APG), Markus Kaser (Spar), Karin Steinhart (Manner) und Gabriela Maria Straka (Brau Union Österreich). Zukunftsforscher Maximilian Lude sprach über Strategien für die zunehmende Geschwindigkeit in der Wirtschaft, ihm folgend erläuterte Stefan Bruckbauer (UniCredit Bank Austria)wie immer launig die Frage, wo Wachstum und Potenzialmärkte zu finden seien.

Die GenZ im Fokus hatte Forscherin Antje-Britta Mörstedt unter dem Titel „Chill mal deine Base, Digger!“; smarte „Umwege“ zum Erfolg demonstrierte Christian Lichtenegger (hagebaumarkt). Den schon traditionellen Abschluss machte AMS-Chef Johannes Kopf mit brandaktuellen Daten und Lösungsansätzen zum Arbeitsmarkt.

CASH-Chefredakteurin Margaretha Jurik zog zufrieden Bilanz: „Das 39. CASH Handelsforum zeigte nicht nur die Ideenkraft und den Innovationsgeist einer vielfältigen Handelsbranche, sondern untermauerte auch den Stellenwert der Veranstaltung selbst als zentralen Treffpunkt für hochkarätige Entscheidungsträger.“ Im nächsten Jahr begeht die Veranstaltung ihr großes Jubiläum, bereits im November diesen Jahres feiert das flankierende Magazin CASH seinen 40er.

Mehr Fotos gibt's auf Leadernet.