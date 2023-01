Burnout-Stopp: Auf dieser Plattform spricht man anonym über Stress

KURIER: Sie gründeten das Start-up „Better Linked“. Eine Plattform, auf der man anonym über Arbeitsstress reden kann: Wie kam es dazu?

Corinna Häsele: Stress und Burnout sind in Österreich weiterhin ein Tabu-Thema. Viele vertrauen sich niemandem an und das kann schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen haben. Ich wollte dagegen etwas unternehmen, in dem ich einen sicheren Raum schaffe, in welchem wir alle aktiv und präventiv unseren persönlichen Stresslevel senken können.

Für wen ist die Plattform?

Für alle, die aus unterschiedlichsten Gründen Stress empfinden. Man ist damit nämlich nicht allein. Viele teilen diese Erfahrung und deswegen sollten wir einander unterstützen. Dadurch, dass die Plattform anonym ist, nimmt man vielleicht auch Tipps an und lernt Neues von Erfahrungen und Lösungen anderer. Die Plattform ist in dem Sinne auch ein Solidaritätsprojekt.

Wie sind die Reaktionen?

Es kommt bereits gut an. Derzeit arbeite ich an Kooperationen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Mir ist es wichtig, eine Plattform zu schaffen, auf der nicht nur „gejammert“ wird, sondern ein positiver Austausch herrscht.