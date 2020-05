Büro von innen: 10 Quadratmeter. Oder 2800

Armin Ebner, einer der drei Inhaber von BEHF (E wie Ebner, H wie Hasenauer, F wie Ferenczy, B ist ausgestiegen) sitzt mittendrin. In einer Koje keine zehn Quadratmeter groß, begrenzt durch ockerbraune halbhohe Zwischenwände und Regale. Ja, auch so können Chefbüros aussehen: reduziert, aufgeräumt, offen, wenig Zeugs, viele Architekturbücher. "Dieses Büro passt zu mir, weil es klar ist und ich gut Platz habe - ich finde mich hier im Gesamten wieder", erklärt Ebner. Der Inhaber möchte mittendrin sein.



Hier taucht er ab, indem er sich setzt. Und taucht auf, indem er aufsteht und in den Raum blickt. "Chefs müssen nah und greifbar sein, alles andere wäre fatal", meint er. Im Großraumbüro von BEHF ist Armin Ebner so greifbar, "dass man aufpassen muss, welches Essen man auf dem Tisch stehen hat. Das könnte sich im Vorbeigehen jemand nehmen", scherzt er. Das Büro ist nach drei Seiten hin offen, es gibt keine Türen. Eine Freiheit, die Ebner als Architekt braucht. Auch wenn er sie bei der Umsetzung der Projekte oft nicht hat. "Zu glauben, dass man als Architekt Künstler sein kann, ist falsch.



Unsere Grenzen geben uns Auftraggeber, Finanzen, Branchen. Architektur hat wenig mit Geschmack zu tun. Und gar nichts mit dem eigenen: Sonst könnte ich nur für mich arbeiten und müsste mich auch selbst bezahlen", so Ebner nüchtern. Die Entscheidung, Architekt zu werden, hat ihm viel Überwindung gekostet. "Weil der Künstler in mir malen wollte, frei sein wollte."