Büro der Zukunft: „Wir glauben an die Kraft der zufälligen Begegnungen“

KURIER: Herr Höfinger, Remote Arbeiten ist in Zeiten der Pandemie in den Fokus der arbeitenden Bevölkerung gerückt. Und zahlreiche Umfragen beweisen: Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Sie allerdings haben kürzlich ein 1.000 Quadratmeter großes Büro in der Wiener Innenstadt eröffnet. Braucht es ein solches noch?

Markus Höfinger: Die Rückkehr ins Büro bedeutetet nicht die Rückkehr in die alte Arbeitswelt. Präsenzkultur hat ausgedient. Aber es ist wichtig, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kommunizieren, warum es Sinn macht, ins Büro zu kommen. Es geht hier um Kooperation, Kollaboration und Zusammenarbeit, Dinge die aus dem Homeoffice nicht möglich sind. Ich sage immer: Kreativität entsteht durch heterogene Kooperation. Wir glauben an die Kraft der zufälligen Begegnungen. Es lässt sich nun einmal nicht alles in arrangierten Teams-Meetings abbilden.

Das heißt aber nicht, dass Mitarbeiter wieder fünf Tage die Woche ins Büro kommen werden.

Nein, das sicher nicht. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass reines Homeoffice nicht die Lösung der Zukunft ist. Denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nur von zuhause aus arbeiten verlieren die emotionale Bindung zum Unternehmen. Und dann ist manchmal der nächste Arbeitgeber nur einen Zoom-Call weit weg. Das wollen wir nicht.

Ich bin der Meinung, dass es einen Unterschied macht, ob ich in einer Mannschaft spiele, das kann ich von zuhause aus vor dem Computer auch, oder ob ich als Mannschaft spiele. Und das kann ich am Ende des Tages nur von einem gemeinsamen Ort, dem Büro, aus.

Wie sehen Arbeitsräume aus, in denen sich Innovation entfalten kann?

Ich glaube, dass Büros heute verräumlichte Kooperationssysteme sein müssen. Es geht nicht um ein Aneinanderreihen von Arbeitsplätzen, damit die Mitarbeiter einen Tisch haben, um ihren Computer aufzustellen. Sondern es geht darum, Räume zu schaffen, die ungezwungene Begegnung fördern.