Bücher für die Karriere

San Francisco

Silicon Valley

Der Marketingstratege und BuchautorTim Leberecht lebt mit seiner Familie in. Vielleicht waren die Begegnungen mit idealistischen und hoch motivierten Gründern im nahe gelegenenmit ein Grund für sein Plädoyer für ein erfülltes Arbeitsleben in der Business-Welt. In zehn Regeln formuliert er die mögliche Transformation vom geldgeilen Karrieristen zum Business-Romantiker. Schritt 4 klingt etwa so: „Sei ein Fremder“.

Fazit: Ein Buch für alle, die mit der ausbeutenden und kapitalistischen Arbeitswelt nicht einverstanden sind: Business Romantiker. Von der Sehnsucht nach einem anderen Wirtschaftsleben. Von Tim Leberecht; erschienen im Droemer Verlag; 19,99 Euro.

