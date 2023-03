Buchtipp: Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte

Denn unsere berufliche Entwicklung ist alles andere als eine klare Aufwärtsbewegung, so Trunk. Es sei ein Navigieren durch ein Labyrinth, in dem wir manchmal weiterkommen, manchmal auch steckenbleiben. Um das Ziel zu erreichen, muss man die Regeln kennen und nach diesen spielen – ein Spiel, das bestimmten Gruppen in der Berufswelt vorbehalten ist und anderen nicht.